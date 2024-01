Cele mai importante misiuni spațiale din ultimele decenii încep în 2024: de la turism în jurul Pământului la trimiterea unui nou echipaj uman pe Lună 

17:00

Calendarele din 1996, reutilizabile pentru 2024, fac furori pe internet în Statele Unite, acolo unde unele dintre ele se vând cu peste o sută de dolari, scrie sâmbătă, 6 ianuarie, news.ro. If you have a calendar from 1996, it syncs up perfectly with 2024. pic.twitter.com/ILovszCT9K — Steven bells (@brokendoorgoods) January 3, 2024 Unul dintre motive […]