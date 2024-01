Premieră după 1990: șase luni fără director civil la SRI, decizia este la Klaus Iohannis. „Cea mai lungă perioadă în care un militar conduce Serviciul”

23:00

Oficialii de la Casa Albă și de la Pentagon au avertizat că SUA nu vor mai putea în curând să asigure aprovizionarea cu rachete interceptoare pentru bateriile sistemelor de apărare antiaeriană Patriot din Ucraina, relatează sâmbătă, 6 ianuarie, publicația americană The New York Times (NYT), potrivit The Kyiv Independent. Sistemele Patriot s-au dovedit cruciale pentru […]