Toate școlile din județul Iași se închid marți. Orele vor fi recuperate

17:15

La Morteni, în județul Dâmbovița, în fiecare an, de Bobotează, se păstrează cu sfințenie un obicei unic în ţară şi care poartă numele „geavrele”. Fără încetare, an de an, tinerii satului continuă tradiţia și împodobesc patru „steaguri”, numai că gerul Bobotezei sau zăpada au lipsit anul acesta