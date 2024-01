Circulație închisă sau restricționată pe mai multe drumuri din țară din cauza viscolului. Unde sunt probleme

17:50

Moartea tânărului pilot reprezintă o pierdere importantă pentru forțele aeriene ucrainene, scriu publicațiile Kyiv Independent și New Voice of Ukraine. Vladislav Zalistovskîi, un pilot ucrainean de 23 de ani care zbura sub indicativul „Cască Albastră”, a fost ucis pe 5 ianuarie în timp ce își apăra țara, a anunțat luni Brigada 114 de aviație tactică […]