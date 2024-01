Florin Manea a intrat la discuțiile decisive cu Genoa pentru Radu Drăgușin: „La banii ăștia, italienii o vând și pe soacra patronului!”

12:30

Cei mai mulți dintre noi nu l-am văzut pe Beckenbauer jucând, însă am iubit fotbalul datorită poveștilor despre el, Pele, Iașin sau MaradonaCând am început să joc fotbal în anii copilăriei, aproape în orice loc unde copiii alergau după o minge apăreau și bătrânii sau specialiștii. Eu așa am auzit prima dată de Franz Beckenbauer. În 1986, când Mondialul mexican era urmărit la sârbi și bulgari, iar Beckenbauer era antrenorul RFG-ului. ...