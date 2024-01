Universitatea Craiova se pregătește de primul amical al iernii, în compania nemților de la Greifswald

16:50

Trecerea lui Radu Drăgușin la Tottenham este prilej de petrecere națională. Asta spune ceva despre noi. Ceva nu foarte plăcut.Când zice italianul Fabrizio Romano "Here we go", înseamnă că transferul s-a făcut. În cazul nostru, transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Când Fabrizio Romano a spus că pista Barcelona este o invenție, s-a adeverit. Îl bănuiesc pe Fabrizio că are fir direct cu toți impresarii importanți din lume. Și cu patronii marilor cluburi. ...