Londra are în vedere construcţia unei noi centrale nucleare mari

Guvernul britanic a anunţat joi că are în vedere o altă mare centrală nucleară în ţară, pe lângă proiectele în curs Hinkley Point C, în construcţie, şi Sizewell C, în dezvoltare, ambele derulate de compania energetică franceză EDF.

