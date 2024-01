Transfer surprinzător realizat de Gheorghe Hagi la Farul » Suma importantă pe care o plătește pentru căpitan

10:00

Sven-Goran Eriksson (75 de ani), fost antrenor la Benfica, AS Roma, Benfica, Lazio și ex-selecționer al Angliei, a dezvăluit că are cancer în faza terminală și că mai are de trăit „un an, în cel mai bun caz puțin mai mult”.Veste șocantă din Suedia. Legendarul antrenor suedez Sven-Goran Eriksson, ultima dată director sportiv în țara natală, la IF Karlstad, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer în fază terminală. ...