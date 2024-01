Aspiratoarele Beko: Eficiență și inovație pentru o curățenie impecabilă

11:40

„Society of the Snow”, care este filmul selectat să reprezinte Spania la Premiile Oscar în 2024, vine pe Netflix. Filmul spune povestea aproape imposibilă a unuia dintre cele mai mari accidente aviatice din istorie, dezastru care a avut loc în Munții Anzi. Iată când este premiera. „Society of the Snow” e pe Netflix „Society of […]