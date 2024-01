Mihai Stoica și Mihai Rotaru, față în față la amicalul Universității » Cum s-au comportat cei doi, după schimburile de replici din trecut

15:40

AC Milan primește vizita lui AS Roma în derby-ul etapei #20 din Serie A. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro.Televizare: Prima Sport 1 ,Digi Sport 2, Orange Sport 1Programul complet și rezultatele din Serie A AICI!AC Milan - AS Roma, live de la 21:45AC Milan - AS Roma, echipele probabile:AC Milan (4-3-3): Maignan - Calabria, Kjaer, Hernandez, Jimenez - Loftus-Cheek, Adli, Reijnders - Pulisic, Giroud, LeaoAntrenor: Stefano PioliAS Roma ...