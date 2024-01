Noul fotbalist de la FCSB, curtat de rivală: „L-am dorit la Rapid”

19:00

Dinamo a fost la un pas de transferul lui Alexandru Pop (23 de ani), în vară, când pe banca roș-albilor era Ovidiu Burcă.Pop a ajuns în cele din urmă la Oțelul, de la Unirea Dej. Sub comanda lui Dorinel Munteanu a marcat 9 goluri și e al doilea golgeter al Superligii în acest sezon, la egalitate cu Florinel Coman, Chițu, Nistor și Florescu, sub Darius Olaru, care are 10 reușite. ...