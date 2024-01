Gigi Becali l-a atacat pe Rotariu: „Ăla stă să ia banii” » Iar acum a primit replica

21:30

Gala „The Best FIFA Football Awards” are loc astăzi, la Londra, începând cu ora 21:30. Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe luptă pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2023. Festivitatea va fi liveTEXT pe GSP.ro.Gala „The Best FIFA Football Awards” va fi prezentată în acest an de Thierry Henry, legendarul atacant al Franței, și de jurnalista Reshmin Chowdhury. ...