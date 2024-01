Ministrul Educației, despre accesul elevilor pe intrarea profesorilor: Sunt școli care permit, dar trebuie ţinut cont de siguranţa copiilor

19:10

Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, are loc în noaptea de luni spre marți, cu patru luni întârziere, din cauza grevelor de la Hollywood. Ultimul sezon al serialului „Succesiunea”, „The Last of Us” și „The White Lotus”, difuzate de HBO, sunt în fruntea listei cu cele mai mari șanse să câștige […]