„Rusia va începe să se pregătească de război împotriva NATO în doar câteva săptămâni”, scrie într-un document secret al armatei germane, publicat de Bild

Mii de susținători ai opoziției s-au adunat marți, 16 ianuarie, în mod pașnic în capitala Serbiei, Belgrad, în cadrul unui protest antiguvernamental, solicitând anularea alegerilor de luna trecută, care au fost descrise de observatorii internaționali ca nefiind corecte, relatează Reuters. In central Belgrade, there is now a huge protest against electoral fraud of the Vučić […]