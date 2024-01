VIDEO » Rețeta burgerului ”Drăgușin”, creat de fratele fundașului de la Tottenham

15:30

Sârbul Novak Djokovic (1 ATP, 36 de ani) s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2024, după victorie în patru seturi cu australianul Alexei Popyrin (43 ATP, 24 de ani), scor 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3.Djokovic, campion de 10 ori al turneului de la Melbourne, a fost protagonistul unui mic scandal la jumătatea setului al patrulea. VIDEO. Novak Djokovic s-a certat cu un fan la Australian OpenNovak Djokovic engages with a member of the crowd looking to get under his skin #AusOpen pic. ...