Deplasarea ultrașilor olteni în Giulești, dată peste cap! » De ce nu mai pot ajunge fanii lui FCU Craiova cu trenul în București

Șoc în fotbalul italian, în care celebrul manager portughez Mourinho, pe numele său întreg Jose Mario dos Santos Mourinho Felix, a fost concediat de AS Roma, deși mai avea contract până în vară! Conform presei peninsulare, patronul clubului capitolin, magnatul american Dan Friedkin, s-a grăbit să traverseze Atlanticul spre a-i comunica personal celui ce s-a autointitulat "The Special One" că e out începând de marți, 16 ianuarie 2024. ...