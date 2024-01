Cum să faci articolele de sticlă să strălucească

08:00

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat, miercuri seară, că a condus ultima şedinţă de judecată, după ce a luat decizia de a se pensiona. „Azi, am avut parte de un moment unic în viaţă: am condus ultima şedinţă de judecată, am luat ultima decizie judiciară, am rezolvat ultimul dosar penal şi am purtat pentru ultima dată […]