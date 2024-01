Ninsoare în București. Stratul de zăpadă va ajunge până la 17 cm, anunță meteorologii

07:00

„Norocul și-l face omul cu mâna lui”, spune un proverb românesc, doar că acesta e doar parțial adevărat. Am corelat cifre, informații, date și am descoperit că viața unui om este influențată puternic de familia în care se naște, de spitalele în care e tratat, de profesorii pe care îi are în școală, lucruri care […]