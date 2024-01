PETROLUL - DINAMO 1-0 / Petrolul a răpus-o pe Dinamo cu un gol pe final » „Câinii” sunt în „groapă”

19:30

Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, a comentat înfrângerea cu U Cluj, scor 1-2, în etapa #22 din Superliga.Măldărășanu e nemulțumit de lipsa de curaj a elevilor săi, care au trac în meciurile cu miză.Măldărășanu: „Chiar nu îi înțeleg”„De asta sunt supărat, că am avut 1-0 și plecăm cu tolba goală. Atât timp cât până la primul lor gol am stat foarte bine, înseamnă că am stat bine tactic, dar am fost statici pe atac. ...