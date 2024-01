Hagi s-a reorientat către alt jucător din Liga 1, după ce aducerea lui Haruț de la FCSB a picat

14:20

UTA Arad e gata pentru primul meci oficial al noului an, dar Mircea Rednic are unele probleme de efectiv. Căpitanul Florin Iacob (30 de ani) acuză dureri puternice la spate, locul în poartă fiindu-i luat de Danylo Kucher (33 de ani), pus pe lista de transferuri în această iarnăFCSB - UTA are loc luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1Ca la noi la nimeni! E o vorbă veche românească, ce se potrivește de minute. ...