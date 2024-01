De ce a anulat Federația Română de Handbal cursul de perfecționare a arbitrilor?

16:40

Deși trebuie să fie vreo 10-12 ani de când nu mai am niciun dialog cu finanțatorul FCSB, am tot scris în această perioadă despre Gigi Becali. Când de bine, când de rău, după cum am crezut de cuviință. Mi-am propus însă să fiu obiectiv și apreciez că, în general, am reușit. Tocmai de aceea aștept să nu interpreteze cititorii acest text ca pe o tentativă abilă de împăcare. E prea târziu pentru așa ceva. ...