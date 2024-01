Traficul feroviar, oprit în Bistrița-Năsăud, din cauza unui incendiu. 20 de călători au fost evacuaţi

16:30

Aliații lui Trump fac deja presiuni asupra lui Nikki Haley, singura mare rivală rămasă în cursă, pentru a renunța la candidatură, iar aceste apeluri se vor intensifica dacă fostul președinte va câștiga ușor marți în New Hampshire, scrie Associated Press. Donald Trump urmărește să obțină o victorie clară marți, în New Hampshire, în scrutinul primar […]