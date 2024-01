Mai mulți morți într-un avion care ducea muncitori la o mină de diamante și s-a prăbușit, în Canada

07:10

Fostul președinte și-a atacat rivala, încercând să o preseze să părăsească cursa primară republicană, dar aceasta a anunțat că nu are de gând să renunțe, scriu Associated Press, New York Times și The Guardian. Donald Trump a câștigat scrutinul primar din New Hampshire de marți, consolidându-și poziția de favorit detașat în cursa pentru obținerea nominalizării […]