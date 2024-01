Un sfert dintre localnicii unui sat din Sibiu sunt profesori universitari

19:30

Pe 25 ianuarie Women in Music Romania dă startul celui de-al doilea sezon #Her Story la Cărturești Modul (pe strada Acedmiei, nr. 18-29). Seria de evenimente HerStory își propune să aducă în prim plan poveștile unor femei de succes din diverse domenii, începând cu industria muzicală și extinzându-se din acest an și în alte sectoare: industria filmului, televiziune, comunicare, antreprenoriat. Prima invitată este Sonia Nechifor, fondatoarea agenției de comunicare și PR CommON cu peste 15 ani de experiență în comunicare.