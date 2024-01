„S-a descurcat de minune! O evoluție impresionantă” » Concluziile experților după semifinala Aryna Sabalenka - Coco Gauff

15:30

Manchester City a anunțat transferul lui Claudio Echeverri (18 ani), un mijlocaș ofensiv de la River Plate.Cel poreclit „micul diavol” a semnat până în 2028 cu City, însă va rămâne la River până în decembrie 2024. Va ajuns sub comanda lui Guardiola peste un an.Manchester City a anunțat transferul lui Claudio EcheverriCity a plătit 14,5 milioane de euro pentru Echeverri, plus alte 9 care pot ajunge la argentinieni sub formă de bonusuri. ...