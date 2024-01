Cosmin Olăroiu „l-a păcălit” pe Gigi Becali! Patronul avea impresia că el decide echipa, dar tot Oli era „la butoane” » Cum a reușit

09:30

„Nole” nu mai pierduse un meci la Melbourne din 2018, iar Sinner este primul jucător italian din istorie care ajunge într-o finală de Australian Open. Succes istoric pentru Jannik Sinner în fața lui Novak Djokovic „A fost un meci foarte dur. Am început bine, două seturi am împins jocul. Atmosfera a fost extraordinară aici. Abia așteptam acest meci, să întâlnesc un jucător de la care pot învăța multe. Nu știu ce am special de îl bat mereu pe el. Servește foarte bine, dar mereu am grijă. E o plăc...