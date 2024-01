Cu ce avere pleacă Jurgen Klopp de la Liverpool! Câți bani a făcut managerul german în 9 ani pe Anfield Road + Ce declara soția sa în 2022!

16:20

Eliminarea lui Djokovic în semifinală și abandonul lui Nadal înaintea turneului de la Melbourne par să transmită un mesaj. Încheiem o eră glorioasă și dictatorială. Urmează turbulențe puterniceDear Tennis, you are more than just a game. You are an enduring love. Dragă Tenis, ești mai mult decât un simplu joc. Ești o dragoste de durată. Sună mai bine în engleză, dar trebuie și traducere. ...