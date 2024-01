Incendiul de la Ferma Dacilor. Funcționara de la Primăria comunei Gura Vadului, plasată sub control judiciar

15:30

In decizia provizorie dată publicității vineri, instanța a spus că Israelul trebuie să se asigure „imediat” că forțele sale nu comit acte acoperite de convenția privind genocidul, scriu The Associated Press și The Guardian. Curtea Internațională de Justiție, instanța supremă a Națiunilor Unite, a evitat vineri să ceară încetarea focului în Gaza, în dosarul de […]