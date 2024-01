Pippo Inzaghi a atras atenția alături de iubita cu 16 ani mai tânără: „Credeam că e fiica lui” vs „Ce «gol», Doamne!”

Filippo Inzaghi (50 de ani), antrenorul celor de la Salernitana, se va căsători pe 24 iunie cu Angela Robusti (34 de ani).Cei doi sunt împreună de 4 ani și au doi copii, Edoardo și Emilia. „Angela a venit în viața mea la momentul potrivit. Nu mai ieșeam deloc în oraș, nu știu cum am mers la o petrecere într-o seară și am cunoscut-o. Am remarcat-o pentru că e superbă, dar și pentru că era singura în afară de mine care bea apă, nu alcool. ...

