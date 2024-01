Au ajuns la Comisii » Universitatea Craiova îi cere banii lui Reghecampf, după ce-a „fugit” de la echipă!

10:40

Filippo Inzaghi (50 de ani), antrenorul celor de la Salernitana, se va căsători pe 24 iunie cu Angela Robusti (34 de ani).Cei doi sunt împreună de 4 ani și au doi copii, Edoardo și Emilia. „Angela a venit în viața mea la momentul potrivit. Nu mai ieșeam deloc în oraș, nu știu cum am mers la o petrecere într-o seară și am cunoscut-o. Am remarcat-o pentru că e superbă, dar și pentru că era singura în afară de mine care bea apă, nu alcool. ...