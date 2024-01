Constantin Popovici este noul campion din Seria Mondială Cliff Diving » Urmează Campionatele Mondiale de la Doha

22:00

Invitat la GSP Live, antrenorul Ciprian Panait a analizat prima repriză a derby-ului Dinamo - Rapid, încheiată la egalitate, scor 1-1. Ciprian Panait a remarcat o lipsă de agresivitate și de atitudine în jocul Rapidului. VIDEO. Ciprian Panait, la pauza meciului Dinamo - Rapid „Dinamo a făcut ce trebuia să facă. A jucat cărțile pe care le are în mână. Îmi pare bine că din punct de vedere tactic am văzut ce am anticipat. ...