UE cere un audit independent asupra UNRWA, după acuzațiile că angajați ai agenției au fost implicați în atacul Hamas din Israel

18:10

New York este cel mai bun oraș pentru 2024, potrivit sondajului Time Out, care a intervievat aproximativ 20.000 de locuitori din întreaga lume, alături de rețeaua sa globală de scriitori și editori, transmite CNN. Time Out a întocmit lista celor mai bune 10 oraşe din lume, după ce a intervievat aproximativ 20.000 de locuitori ai […]