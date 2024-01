Atac cibernetic în sistemul informatic al Camerei Deputaților. S-a făcut o plângere la DIICOT

20:00

Un membru din Letonia al Parlamentului European a lucrat, în secret, timp de decenii pentru serviciile de securitate rusești, arată o investigație realizată de publicația independentă The Insider, bazată pe scurgeri de e-mailuri trimise între legiuitor și presupușii săi „superiori”, scrie luni, 29 ianuarie, The Moscow Times. Potrivit The Insider, europarlamentara Tatjana Zdanoka a fost […]