Ce pensie are soția lui Mitică Dragomir » Doamna Vica a fost ani de zile cadru didactic: „Am putea trăi lejer amândoi”

Românca Ania Monica Caill a afirmat că nu are nimic grav după ce a căzut la cursa de schi alpin de la Cortina d'Ampezzo.Ea a subliniat că acest incident a fost înfricoşător, subliniind că i s-a agăţat schiul, potrivit news.ro.Ania Caill, după ce a căzut la cursa de la Cortina d'Ampezzo: „Din fericire nu am nimic grav”„A fost înfricoşător... după o săritură mai lungă mi s-a agăţat schiul, chiar dacă am reuşit să mă redresez nu mai aveam loc să fac virajul. ...