Limba română. Care este forma corectă de plural a cuvântului "căpșună"

Oltenii plâng, dar fac și haz de necaz. În tribunele din Bănie există o vorbă veche, pe care o repetă, ironic, an de an: „Craiova are mereu trei obiective: campionatul, Cupa și evitarea retrogradării”. Câștigarea campionatului a ieșit deja din calcul și pentru Universitatea, și pentru FCU 1948. Pe lista obiectivelor a rămas Cupa României, unde ambele echipe sunt în sferturile de finală. În campionat, Universitatea mai încearcă doar să rămână în play off, în timp ce FCU 1948 luptă pentru al treilea obiectiv: evitarea retrogradării. Însă dincolo de autoironia cu „cele trei obiective” de la început de sezon, microbiștii craioveni dau în clocot.