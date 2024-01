Zece semne că nu mănânci suficiente fibre. Creșterea în greutate, unul dintre ele

Un consum suficient de fibre este esențial pentru sănătatea digestivă, gestionarea greutății, controlul zahărului din sânge și sănătatea inimii. Un dietetician a explicat pe pagina de nutriție Eat This Not That care sunt semnele prin care corpul tău îți spune că are nevoie de mai multe fibre.

