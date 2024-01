Fratele lui Ryan Giggs, dezvăluiri șocante despre legendarul jucător al lui Manchester United: „Aș fi putut să-l îngrop definitiv!”

09:50

Robbie Williams (49 de ani) este un celebru cântăreț englez de muzică pop, îndrăgit la nivel mondial. El a devenit președintele celor de la Port Vale, formație din League One, însă artistul vrea să treacă la următorul nivel.Williams s-a decis și pregătește o ofertă impresionantă pentru a cumpăra Port Vale, menționează The Sun. Ar fi o adevărată lovitură de imagine pentru clubul aflat pe locul 20 din 24 de echipe în League One. ...