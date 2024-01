Încă un fotbalist transformat de Gică Hagi » Nu mai e doar „decar”

19:20

Dries Mertens (36 de ani) este decis să-și agațe ghetele în cui la finalul stagiunii. Extrema belgiană mai are contract cu Galatasaray până pe 30 iunie și a declarat în podcastul VTM „Sergio Over de Grens” că „am cea mai frumoasă meserie din lume, dar de-abia aștept să mă bucur de mai multă libertate și să stau cu familia”.Un cunoscut star belgian, ajuns la 36 de ani, are de gând să se despartă de fotbal. ...