Maricica Puică: „Am avut ofertă de 2 milioane de dolari să fug în America! Familia ar fi ajuns pe stradă. Îi terminau pe toți!”

FCSB este lider detașat în Superliga. Trupa antrenată de Elias Charalambous (43 de ani) are 50 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, CFR Cluj, are 39.Patronul vicecampioanei României, Gigi Becali, nu a ratat ocazia de a-și ironiza adversarele, iar omul de afaceri este de părere că echipa lui are titlul asigurat. Cu acest lucru nu este de acord patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga. ...