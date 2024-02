Iulian Dumitrescu a omis un milion de euro în declarația de avere. Numai pe chiria apartamentului din București dădea 6.000 E

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, suspectat că ar fi luat mită milioane de euro, a fost plasat aseară sub control judiciar. În plus, are interdicția de a își exercita funcția în următoarele 60 de zile.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro