Deținătorul drepturilor TV din Superliga vrea să dea o lovitură majoră pe piața telecomunicațiilor din România!

09:50

Politehnica Iași a mai adus un jucător pentru a întări compartimentul ofensiv. Fotbalistul ales de Leo Grozavu este Kevin Alexander Kabran, un suedez de 30 de ani care vine de la Stabaek, club retrogradat recent din prima ligă norvegiană.Kabran a mai fost legitimat la IF Vasalunds (Suedia), Den Bosch (Olanda), IF Brommapojkarna (Suedia), Start Kristiansand (Norvegia), IF Elfsborg (Suedia) și Viking Stavanger (Norvegia). ...