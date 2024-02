Mircea Rednic: „Am adus un sponsor la UTA. Ne dă 120.000 de euro și alte 60.000 dacă rămân eu!” » Care este compania

20:50

Hermannstadt l-a adus pe Alex Luca, de la divizionara secundă CSC Șelimbăr. Mijlocașul în vârstă de 19 ani este internațional de juniori Under 18 și Under 19. A venit liber și a semnat pe 3 ani.În așteptarea lui Ianis Stoica, Hermannstadt își întărește cotigentul de jucători ce pot reprezenta o soluție pentru regula Under 21. Clubul sibian a anunțat vineri seară transferul lui Alex Luca, un mijlocaș central în vârstă de 19 ani. ...