Scene ca pe timpuri! Arbitrul de la Petrolul - CFR, scos din teren cu stewarzii! Momente tensionate la Ploiești, chiar sub ochii lui Mutu

22:40

Rapid - Oțelul 2-1. Albion Rrahmani, marcatorul primului gol al giuleștenilor, le promite fanilor că va da totul pentru a luat titlul.Ce a declarat Albion Rrahmani după Rapid - Oțelul„E un sentiment bun, am început bine anul. Sunt foarte fericit, am făcut o treabă foarte bună, am luat cele 3 puncte. În atmosfera asta e incredibil să marchezi, când dai gol nu mai știi ce să faci, atmosfera te cuprinde. Pot juca mai bine. Ne antrenăm zilnic, învățăm de la antrenor. ...