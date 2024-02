Video cu gândacii din saloanele de la Pediatrie, la Spitalul din Botoșani: „Mizerie ruptă parcă dintr-un film de groază”. Reacția conducerii spitalului

20:20

Mii de demonstranţi s-au adunat sâmbătă, 3 februarie, în faţa clădirii Reichstagului (parlamentul german) din centrul Berlinului pentru a manifesta împotriva rasismului şi extremei-drepte, multe alte mitinguri paşnice fiind planificate în întreaga ţară, scrie news.ro preluând AFP. Tens of thousands protest against the far right again in #Berlin. Under the motto "We are the firewall" […]