Extraordinar! Eroul Africii de Sud a repetat după 38 de ani performanța lui Duckadam! » A intuit și direcția penaltyurilor la fel ca Helmut!

Au fost momente de supărare și mulți nervi după Petrolul - CFR Cluj. Ploieștenii au pierdut pe teren propriu, scor 1-2, după ce-au condus 1-0 și-au intrat la pauză în avantaj. Keita și C. Deac au marcat golurile clujenilor și-au luat cele trei puncte.Valentin Țicu, căpitanul „lupilor” a recunoscut la finalul jocului că „e dezamăgire mare, mai ales că am avut 1-0 în prima repriză”. „La 1-1 am avut trei, patru șanse mari... ...