Încă un transfer pe axa CFR Cluj - Rapid? Reacția lui Balaj, în direct la GSP Live

Cristi Balaj (52 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a comentat informația conform căreia fosta campioană a României este interesată de Alexandru Albu (30), mijlocașul central Rapidului.VIDEO. Cristi Balaj, președinte CFR: „Niciodată nu am vorbit cu Albu sau cu cei de la Rapid” „Eu niciodată nu am vorbit cu Alexandru Albu sau cu cei de la Rapid. Am văzut și eu informația apărută în presă. ...

