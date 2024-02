Anamaria Prodan și-a făcut debutul ca actriță! Impresara a vorbit și despre situația din Liga 1 sau echipa națională

15:40

Manchester United suferă cumplit în fiecare an, pe 6 februarie. Au trecut 66 de ani de la accidentul care a ucis la Munchen 8 jucători ai lui United. Bobby Charlton, 20 de atunci, a fost salvat. Colegul și prietenul său Duncan Edwards și-a pierdut viața la 15 zile după dezastrul aviatic. Avea 21 de ani. O zi pe care niciun fan al lui United nu o poate uita. 6 februarie, momentul durerii eterne pe Old Trafford. În fiecare an, pe 6 februarie, plouă cu lacrimi la Manchester. ...