Ministra Educației, după ce tavanul unei școli din Sibiu s-a prăbușit și a rănit patru elevi: „Este absolut regretabil”

12:30

Oficialii de la Stockholm au precizat miercuri că Suedia nu are jurisdicție, prin urmare investigația nu are obiect, scrie Associated Press. Procurorii suedezi au anunțat miercuri că au închis ancheta privind exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 în 2022, confirmând astfel informațiile apărute anterior în presă. „Concluzia investigației este că jurisdicția […]