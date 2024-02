NOAPTEA NEAGRĂ A HANDBALULUI ROMÂNESC. Petre, tatăl fostului handbalist Marian Cozma, ucis în 2009, într-un local din Veszprem: „De 15 ani mă trezesc la 2.30 fix și plâng”

22:00

O lună a lui Saturn care seamănă cu Steaua Morții din Star Wars din cauza unui crater masiv de pe suprafața sa are un ocean ascuns, îngropat la kilometri sub scoarța sa zdrobită, spun cercetătorii, potrivit The Guardian. Asta înseamnă că Mimas, o minge de gheață cu o lățime de 250 de mile, devine cel […]