Orașele din Spania, „sufocate” de tractoarele fermierilor furioși. „Toată lumea face profit, dar sectorul primar, cel care produce, pierde” | VIDEO

Fermierii din Spania au ieșit joi, 8 februarie, cu tractoare pe străzile orașelor din peninsulă, perturbând traficul, în timp ce își intensificau protestele împotriva creșterii costurilor, a birocrației și a concurenței ieftine venite din afara Uniunii Europene, relatează Reuters. SPAIN – Farmers have had enough, they are now removing the police from their protests, by […]

